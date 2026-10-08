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An ninh - trật tự

Đồng Nai: Kiểm tra 717 phương tiện, phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm

SGGPO

Qua kiểm tra 717 lượt phương tiện trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua TP Đồng Nai trong một ngày, lực lượng chức năng phát hiện 493 phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt dự kiến gần 1,4 tỷ đồng.

Ngày 7-10, Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục phối hợp Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai huy động 57 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 7 tổ công tác tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp lập chốt kiểm soát cố định tại một điểm trọng yếu trên tuyến quốc lộ 1.

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Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua TP Đồng Nai. Ảnh: CA TPĐN

Trong số 493 phương tiện vi phạm, có 18 xe khách, 45 xe tải, 76 xe con và 354 xe mô tô. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính tại chỗ đối với 172 trường hợp, gồm 5 xe khách, 1 xe tải, 6 xe con và 160 xe mô tô; đồng thời tạm giữ 40 phương tiện để xử lý theo quy định.

Các tổ công tác trích xuất dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ gửi thông báo phạt nguội đối với 347 trường hợp vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính dự kiến gần 1,4 tỷ đồng.

Hoạt động trên nằm trong kế hoạch tăng cường lực lượng của Cục CSGT phối hợp Công an TP Đồng Nai, được triển khai từ ngày 15-9 đến hết ngày 24-10 trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

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PHÚ NGÂN

Từ khóa

Đồng Nai giao thông Quốc lộ 1A CSGT vi phạm giao thông

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