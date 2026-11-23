Trong chương trình tuần này, mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả nổi bật, hiệu quả rõ nét của tuần 46. Đặc biệt, ngay sau khi Thường trực HĐND TPHCM chính thức ban hành Thư triệu tập Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) diễn ra trong hai ngày 3 và 4-12, lịch công tác tuần 47 bước vào giai đoạn tập trung cao độ cho chuỗi phiên họp thẩm tra, cho ý kiến hoàn thiện hơn 100 nội dung, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.