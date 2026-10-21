Tin sập cầu Ông Cốm ở Vĩnh Long là thất thiệt

Chiều 21-10, liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng cầu Ông Cốm (thuộc xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long) bị sập, lãnh đạo UBND xã này khẳng định: đây là thông tin thất thiệt.

Cầu Ông Cốm, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long đang được tháo dỡ để thi công nâng cấp

Theo ông Nguyễn Văn Ngoạn, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung, cầu Ông Cốm thuộc phạm vi dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện 34. Địa phương đã thông báo cấm tất cả phương tiện và người đi bộ lưu thông qua đường huyện 34, đoạn từ ranh Chợ Lách đến UBND xã Thạnh Ngã (trước đây), để phục vụ thi công dự án. Thời gian cấm lưu thông từ cuối tháng 10-2025 đến tháng 2-2027.

“Hiện nay, cầu Ông Cốm được đơn vị thi công triển khai hạng mục cống và chuẩn bị tháo dỡ cầu. Việc tháo dỡ này nằm trong kế hoạch thi công, không phải sự cố sập cầu. Thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội cho rằng cầu Ông Cốm bị sập là không đúng với thực tế tại công trình”, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung cho hay.

Thông tin sập cầu Ông Cốm, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long lan truyền trên mạng xã hội

Người đứng đầu UBND xã Phước Mỹ Trung cũng cho biết, đã chỉ đạo Công an xã tiến hành kiểm tra các tài khoản, trang mạng xã hội đăng tin không đúng sự thật để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, một số tài khoản Facebook, fanpage đã đăng tải thông tin cầu Ông Cốm “bị sụp” hay “đã sập”, gây hoang mang dư luận.

QUANG VINH