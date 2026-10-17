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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm Việt Nam

SGGPO

Chiều 17-10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18-10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón, chiều 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trước khi hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: QUANG PHÚC
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Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước sau khi hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ Ngoại giao, từ tháng 1-2025, Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, mở ra dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Hiện Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Thụy Sĩ trong ASEAN. Hai nước có kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm.

Về đầu tư, tính đến tháng 10-2026, Thụy Sĩ đứng thứ 6 trong các nước châu Âu và đứng thứ 20 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

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MINH DUY

Từ khóa

lễ đón Thụy Sĩ kim ngạch thương mại

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