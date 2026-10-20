Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20-10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Cùng dự Diễn đàn có Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X nhấn mạnh, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn. Hy vọng hai bên có những giải pháp thực chất và mở ra cơ hội hợp tác mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Đan Mạch có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua. Quan hệ hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, chuyển từ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai nước có nhiều dư địa để đưa hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên thu hút hợp tác đầu tư. Những lĩnh vực đó như năng lượng tái tạo, logistics, cảng biển, vận tải biển xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường, quản lý nước, nông nghiệp, thực phẩm, y tế, khoa học đời sống, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp giảm phát thải carbon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch hãy nhìn Việt Nam với tầm nhìn dài hạn hơn: một cứ điểm sản xuất, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và một thị trường tiêu dùng năng động của khu vực; một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong chính phủ và các bộ, ngành Đan Mạch tiếp tục quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Nhất là trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên phát triển như năng lượng tái tạo, hạ tầng và logistics, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hy vọng Đan Mạch tăng cường hỗ trợ về tài chính xanh, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp. Thúc đẩy các định chế tài chính và quỹ đầu tư Đan Mạch tham gia các dự án lớn, có tính chiến lược tại Việt Nam. Hai bên cũng cần đẩy mạnh đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư và xây dựng các dự án hợp tác cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam”, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực trong chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp. Chuyển từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng xanh và bền vững”, cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, logistics xanh, sản xuất ít carbon, kinh tế tuần hoàn và các chuỗi cung ứng đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu và thế giới.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. Các văn kiện về các lĩnh vực: khoa học đời sống, y sinh học tiên tiến, chuyển đổi số trong y tế, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; lĩnh vực hóa chất, phân bón và năng lượng bền vững; điện gió ngoài khơi; chiến lược về vật tư, chuỗi cung ứng và dịch vụ hàng không; hợp tác Khoa học và Công nghệ thông tin lượng tử; hợp tác giáo dục STEAM…

Trước đó, cùng ngày, cũng tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch như A.P. Moller - Maersk, LEGO Group, Carlsberg, Pandora, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)…

TTXVN