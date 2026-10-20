Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 19-10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy trong suốt 55 năm qua, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống đến Đối tác toàn diện năm 2013, Đối tác chiến lược Xanh năm 2023, tạo nền tảng để tiếp tục đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Hai bên đánh giá cao những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng pháp lý, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương.

Trên nền tảng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, pháp luật về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch; khẳng định Quốc hội Đan Mạch ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và nhu cầu phát triển của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp trong khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ lập trường của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký lưu bút. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen.

TTXVN