Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, sáng 23-10 (giờ địa phương), tại lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và nhân dân hai nước; đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc. Đồng tình với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Nhà vua Philippe nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ của Bỉ đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng từ chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Nhà vua và Hoàng hậu, đã tiếp thêm xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn thông tin Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã được Hạ viện liên bang bỏ phiếu thông qua tại Nghị viện Liên bang Bỉ; đồng thời tin tưởng sau khi EVIPA đi vào thực thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, doanh nghiệp hai bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chia sẻ ngày càng có nhiều người Bỉ đến sinh sống, làm việc và du lịch tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nhà vua Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bỉ đóng góp nhiều hơn nữa cho Vương quốc Bỉ và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Thúc hợp tác, đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược Trao đổi về các vấn đề chiến lược và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Bỉ nhất trí cao về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới. Hai bên khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương; đề cao vai trò của Liên hợp quốc cùng việc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trên thế giới.

TTXVN