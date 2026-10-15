Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong

Chiều 15-10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chiều 15-10-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào. Đây là mối quan hệ có ý nghĩa đặc biệt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Quang cảnh buổi tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, coi đây là định hướng chính trị cao nhất, cơ sở để cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác; đưa hợp tác kinh tế thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ hai nước.

Theo đó, hai bên cần tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược, logistics; tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường đầu tư, thương mại, kết nối thị trường, nâng cao tính bổ trợ và gắn kết của hai nền kinh tế. Đồng thời tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và phát triển đất nước, nhất là những vấn đề mới đặt ra; phối hợp chặt chẽ trong giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ cấp chiến lược; tăng cường trao đổi chiến lược tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức thành công các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và phối hợp với Campuchia tổ chức chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia. Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia, báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định, Đảng, Nhà nước Lào luôn trân trọng, cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cam kết phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước

Cùng chiều 15-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong và đoàn đại biểu cấp cao Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa các ủy ban, cơ quan chuyên môn và đại biểu Quốc hội; chia sẻ những vấn đề mới đặt ra trong triển khai nghị quyết đại hội của mỗi Đảng, kinh nghiệm hoàn thiện thể chế và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Hai bên cần tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Hai nhà lãnh đạo mong muốn Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát tối cao, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

BÍCH QUYÊN - ANH PHƯƠNG