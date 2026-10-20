Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch bằng lòng tin và tri thức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch.

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Phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Đan Mạch tìm thấy điểm giao thoa cốt lõi: tinh thần tự chủ, tự cường; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và luôn giữ cánh cửa đối thoại, hợp tác rộng mở.

Coi Đan Mạch là người bạn tin cậy và đối tác quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất nâng tầm hợp tác từ Đối tác Chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn. Đây là bước đi tất yếu nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại 55 năm qua, từ sự đồng hành trong những năm tháng khó khăn, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng nên niềm tin sâu sắc để mở ra một khung trời hợp tác mới. Người Đan Mạch có câu: “Khi nhiều người cùng chung vai, gánh nặng sẽ hóa nhẹ nhàng”. Người Việt Nam cũng có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên, thì hôm nay là thời điểm để tiếp tục gieo những hạt giống mới. Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Đan Mạch không chỉ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ mà còn chia sẻ lợi ích tương đồng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và duy trì thương mại tự do. Trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam theo đuổi tăng trưởng nhanh nhưng tuyệt đối không đánh đổi môi trường hay chịu tụt hậu công nghệ. Do đó, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng phải trở thành lĩnh vực đột phá mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương. Việt Nam có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, trong khi Đan Mạch sở hữu nền tảng khoa học và giáo dục xuất sắc - tiêu biểu là Đại học Copenhagen. Nhằm thu hút và phát huy tài năng, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng môi trường nghiên cứu coi trọng chất lượng, tính trung thực và kết quả đóng góp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học trẻ. Hai nước cần phát triển các nhóm nghiên cứu chung, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh và chia sẻ hạ tầng để hình thành thế hệ trí thức gắn bó lâu dài. Việt Nam đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu mở phân hiệu tại Việt Nam và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thuế, đất đai để phục vụ sinh viên Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á. Cuối cùng, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch (đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và sinh viên) chính là cầu nối quan trọng thúc đẩy các cơ hội hợp tác và gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Chung tay đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trong thế giới ngày nay, không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước hay những biến động trật tự quốc tế. Là những thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam và Đan Mạch cùng chia sẻ niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và phương thức giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Các đại biểu tham dự tại Đại học Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Sau khi kết thúc phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời các câu hỏi liên quan đến quá trình chuyển đổi xanh đóng vai trò gì trong mô hình phát triển mới của Việt Nam; việc hợp tác với các trường đại học quốc tế (như Đại học Copenhagen) nên tập trung vào những lĩnh vực nào để thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ, nâng cao năng lực, qua đó biến chuyển đổi xanh thành động lực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, Chính phủ Việt Nam đang triển khai những sáng kiến nào khác để vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa giúp tránh "bẫy thu nhập trung bình"; đặc biệt là thông qua việc chuyển đổi nền kinh tế từ định hướng sản xuất sang định hướng tiêu dùng…

TTXVN