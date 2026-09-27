Thế giới

Tổng thống Iran tuyên bố không còn tin vào đối thoại với Mỹ

SGGPO

Ngày 26-9 (giờ địa phương), Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran không còn tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA

Trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, Tổng thống Iran chỉ ra việc Washington liên tục vi phạm tiến trình ngoại giao, thực hiện các cuộc tấn công và áp đặt lệnh trừng phạt sau mỗi vòng đàm phán với Tehran.

Tổng thống Masoud Pezeshkian bác bỏ mọi cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì Washington không tôn trọng thỏa thuận đã ký kết. Theo lãnh đạo Iran, Qatar và Pakistan hiện đang làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington và chuyển tải thông điệp của Tehran tới Washington.

Khi được hỏi về khả năng giải quyết vấn đề eo biển Hormuz thông qua đối thoại, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh việc đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này là phản ứng tất yếu trước sự phong tỏa các tuyến đường hàng hải và cảng biển của Iran. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Iran, cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết thông qua đàm phán chứ không phải bằng vũ lực.

Đề cập đến an ninh khu vực, Tổng thống Iran cho rằng các quốc gia trong khu vực cần hợp tác hỗ trợ để giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen, đồng thời bác bỏ mọi sự can thiệp của Iran vào các diễn biến ở Yemen.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Đối thoại Mỹ Hormuz Yemen Saudi Arabia

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