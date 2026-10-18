Xã hội

TP Huế tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

SGGPO

Sáng 18-10, Công an TP Huế phối hợp với UBND phường Phú Bài, TP Huế tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được bố trí tại Hội trường UBND phường Phú Bài, phục vụ thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại 10 phường, xã của TP Huế, gồm Phú Bài, Thanh Thủy, Hương Thủy, Thuận Hóa, An Cựu, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang và Phú Vinh.

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Tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại phường Phú Bài, TP Huế

Thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với liệt sĩ, gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ và các trường hợp khác theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, được ưu tiên lấy mẫu ADN

Việc thu nhận, lưu trữ và đối chiếu dữ liệu ADN góp phần bổ sung thông tin phục vụ quá trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ danh tính.

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Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đến lấy mẫu ADN

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, TP Huế tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại những địa bàn có thông tin. Bên cạnh đó, TP Huế tiếp tục huy động các cấp, ngành, địa phương và nguồn lực xã hội để đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào.

Hiện TP Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

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VĂN THẮNG - THANH ĐOÀN

Từ khóa

Huế ADN LIỆT SĨ

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