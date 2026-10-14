Kinh tế

Du lịch

TPHCM phát triển mạnh sản phẩm du lịch chủ lực

SGGPO

Trưa 14-10, Sở Du lịch TPHCM công bố chương trình truyền thông, quảng bá du lịch mang tên “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm” nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

Du khách thưởng thức âm nhạc trên Saigon WaterGO. Ảnh: HÂN GIA
Du khách thưởng thức âm nhạc trên Saigon WaterGO. Ảnh: HÂN GIA

Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2026 (hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 280.000 tỷ đồng) là nền tảng để địa phương phấn đấu đạt mục tiêu cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa cùng tổng thu du lịch đạt khoảng 330.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn của chương trình là việc chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” và tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch chủ lực: ẩm thực, y tế, văn hóa - di sản - làng nghề, sông nước - biển đảo - sinh thái.

Khách quốc tế thưởng thức ẩm thực.jpg
Khách quốc tế tham quan tại TPHCM. Chương trình do Lữ hành Saigontourist thực hiện. Ảnh: HÂN GIA

Ngành du lịch cũng ra mắt nền tảng discoverhcmc.com cùng thẻ trải nghiệm điện tử “Vibrant Pass” tích hợp bản đồ tương tác và công cụ trí tuệ nhân tạo gợi ý lịch trình. Bên cạnh đó, hành trình check-in 360 độ sống động cũng kết nối chuỗi điểm đến di tích, bảo tàng, không gian ven sông và các cơ sở dịch vụ mua sắm, ẩm thực.

Khách quốc tế thưởng thuc bún mắm 2.10.2026.jpg
Du khách nước ngoài thưởng thức bún mắm tại chợ Thái Bình (phường Bến Thành, TPHCM) trưa 2-10-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình đẩy mạnh kết nối thông qua các chuyến trải nghiệm thực tế của đại sứ truyền thông, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung. Đầu tháng 1-2027, dự kiến trao Giải thưởng Du lịch TPHCM Vibrant Award 2026 với 32 hạng mục thuộc 10 nhóm giải thưởng, tôn vinh các cá nhân, doanh nghiệp và sản phẩm xuất sắc.

Ngoài ra còn có nhiều cuộc thi về sáng tạo video clip ẩm thực, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo HIST 2026, thiết kế quà tặng lưu niệm… sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi từ nay đến cuối năm 2026.

Tin liên quan
THI HỒNG

Từ khóa

TPHCM Du lịch Chủ lực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn