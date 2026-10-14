Đời sống tỉnh thành

Miền trung

Gia Lai chuẩn bị cho chuỗi sự kiện kết nối ẩm thực với du lịch

SGGPO

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) vừa có thông tin về chuỗi hội thảo, sự kiện do đơn vị phối hợp với các cơ quan đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức trong 2 ngày 16 và 17-10 nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 - Gia Lai.

Chuỗi chương trình gồm hội thảo “Nông sản Việt - từ trang trại lên bàn ăn thế giới” ngày 16-10 và “Điện ảnh - truyền hình - short video với ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” ngày 17-10.

Các hội thảo tập trung giải pháp nâng giá trị nông sản qua ẩm thực, xây dựng thương hiệu và phát huy sức sáng tạo của điện ảnh, truyền hình, nội dung số để quảng bá văn hóa, thu hút du khách và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

z5626111024292-02ca62331a679378d9d6095dce4e0edf-5983.jpg.jpg
Các đầu bếp trổ tài làm bánh xèo khổng lồ tại lễ hội ẩm thực ở “đất võ” năm 2025

Trong đó, hội thảo ngày 16-10 hướng tới chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ trong chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và kết nối đầu ra cho nông sản. Qua đó, đưa nguyên liệu địa phương thành sản phẩm ẩm thực đặc trưng, quà tặng và trải nghiệm du lịch, góp phần nâng sức cạnh tranh và tăng giá trị cho người sản xuất.

Ngày 17-10, hội thảo tập trung khai thác bản sắc ẩm thực trong điện ảnh, truyền hình và video ngắn để quảng bá văn hóa, con người, vùng đất Việt Nam. Các đại biểu sẽ trao đổi giải pháp kết nối nội dung sáng tạo với sản phẩm, dịch vụ du lịch, phát triển bản đồ ẩm thực, tour phim và ẩm thực, trải nghiệm vùng nguyên liệu, trong đó có mô hình “Hương vị Gia Lai - Taste of Gia Lai”.

Tiếp nối hội thảo, chiều 17-10, các đại biểu tham gia chương trình Farmtrip tại làng nghề nem chả Chợ Huyện, đến các vườn sinh thái nông nghiệp ở ven Quy Nhơn để tìm hiểu sản phẩm ẩm thực địa phương, mô hình nông nghiệp hữu cơ và khả năng kết nối sản xuất với trải nghiệm du lịch.

Tin liên quan
XUÂN HUYÊN

Từ khóa

Ẩm thực du lịch văn hóa Gia Lai Quy Nhơn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn