TPHCM tiếp tục tạo điều kiện, cơ hội để chị em phụ nữ phát triển, cống hiến

Sáng 19-10, Thường trực Thành ủy TPHCM gặp mặt chúc mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Buổi gặp mặt là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy TPHCM trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Đảng bộ TPHCM. Đồng thời tôn vinh những phẩm chất cao đẹp, tinh thần tận tụy và những đóng góp quan trọng của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM – Thành phố anh hùng, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo TPHCM gặp mặt chúc mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương những đóng góp rất quan trọng, bền bỉ và thầm lặng của tập thể, cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là các chị em phụ nữ, đã tận tuỵ đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ TPHCM, các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy TPHCM luôn là lực lượng rất quan trọng, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sự bản lĩnh và tận tuỵ với công việc, trực tiếp phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đã tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, đóng góp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị TPHCM.

Thường trực Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ lớn lao. Thường trực Thành ủy TPHCM mong rằng, các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu; chủ động nắm chắc các vấn đề của thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp làm việc, nhất là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Mỗi cơ quan, cán bộ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tâm, trách nhiệm, góp phần cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông bày tỏ sự trân trọng, gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ nữ của thành phố.

Hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà được thể hiện bằng những nỗ lực, sự hy sinh và những đóng góp mỗi ngày. Các chị em phụ nữ luôn thể hiện sự tận tuỵ, chu đáo, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc; đồng thời dành nhiều tình yêu thương, chăm lo cho gia đình.

Thường trực Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Những đóng góp rất đáng trân quý, góp phần làm nên sự phát triển của cơ quan, đơn vị, gia đình và của TPHCM”, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh và khẳng định, lãnh đạo TPHCM luôn kỳ vọng, tin tưởng các chị em phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, năng lực, tự tin, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới để đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đề nghị, cấp ủy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, môi trường làm việc bình đẳng, thuận lợi, chăm lo bồi dưỡng và tạo cơ hội để chị em phụ nữ phát triển, cống hiến nhiều hơn; đồng thời đảm bảo hài hoà giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Thường trực Thành ủy TPHCM luôn tin tưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy TPHCM tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ nữ và chị em phụ nữ luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp nhất, đồng hành cùng TPHCM trong chặng đường phát triển phía trước.

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VĂN MINH