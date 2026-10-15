Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Ngày 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Sơn (TPHCM) và Cụm thi đua số 13 Hội LHPN TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), trao nhiều phần quà hỗ trợ hội viên và trẻ em khó khăn ở xã Phước Hải.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế – xã hội.

Hội LHPN xã Xuân Sơn tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG VŨ

Năm 2026, Hội LHPN xã Xuân Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Nhiều mô hình thiết thực được duy trì, nhân rộng như “Ngôi nhà xanh – biến rác thải thành việc có ý nghĩa”, “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”, “Bánh mì 0 đồng”, “Cơm 0 đồng”, “Sữa 0 đồng”. Các hoạt động vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN xã Xuân Sơn trao quà từ chương trình "Nâng bước em đến trường" . Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, Hội LHPN xã triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao hỗ trợ cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 12 hội viên phụ nữ khó khăn. Hội cũng tuyên dương 6 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2026.

Tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong công tác hội. Ảnh: QUANG VŨ

Thời gian tới, Hội LHPN xã Xuân Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

* Cùng ngày, tại xã Phước Hải, Cụm thi đua số 13 – Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026 với chủ đề “Tháng 10 yêu thương – Cùng phụ nữ hành động”, trao phương tiện sinh kế, thẻ bảo hiểm y tế và học bổng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cán bộ, chiến sĩ biên phòng với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Tại chương trình, Cụm thi đua số 13 trao tặng 2 phương tiện sinh kế, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải; giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và hướng đến thoát nghèo bền vững.

Đại diện Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh trao thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.V

Bên cạnh đó, đơn vị trong cụm còn trao tặng 58 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Cụm thi đua số 13 trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải. Ảnh: Q.V

Chương trình còn trao tặng 1 bộ máy vi tính để bàn cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Hải, hỗ trợ công tác chuyên môn và thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị; đồng thời trao 10 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đồn, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện.

Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.V

QUANG VŨ