“Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi”, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026

Với doanh thu gần 460 tỷ đồng, bộ phim “Trại buôn người” đã vượt qua “Thỏ ơi” của đạo diễn Trấn Thành, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026, tính đến sáng 19-10.