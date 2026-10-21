Trao kinh phí hỗ trợ 400 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo

Hơn 400 người dân mắc bệnh hiểm nghèo được trao kinh phí hỗ trợ điều trị. Hoạt động không chỉ giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí, mà còn động viên tinh thần để họ tiếp tục vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sáng 21-10. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sáng 21-10, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM tổ chức chương trình trao hỗ trợ kinh phí điều trị cho 400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chương trình nhằm hỗ trợ một phần chi phí điều trị, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế, động viên tinh thần người bệnh và gia đình. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao hỗ trợ đến bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Chương trình đã trao hỗ trợ đến 400 bệnh nhân với mỗi phần chăm lo bao gồm 5 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 210.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ, với tinh thần nhân đạo, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ Thành phố luôn quan tâm triển khai hoạt động trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao hỗ trợ đến người mắc bệnh hiểm nghèo.

﻿Ảnh: THÁI PHƯƠNG

“Chúng tôi xác định, ý nghĩa của mỗi hoạt động nhân đạo không chỉ nằm ở giá trị vật chất được trao tặng, mà còn ở cách chúng ta quan tâm, ứng xử bằng sự chân thành, tôn trọng và thấu hiểu. Qua đó, để mỗi người được nhận hỗ trợ cảm nhận mình luôn được cộng đồng yêu thương, đồng hành và trân trọng”, ông Nguyễn Minh Nhựt bày tỏ.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM trao số tiền hỗ trợ đến Hội Chữ thập đỏ TPHCM Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG