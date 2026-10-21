Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi thu hút 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia

Ngày 21-10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TPHCM), Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) phối hợp với Tập đoàn Informa Markets tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam - Vietstock 2026.

Diễn ra từ ngày 21 đến 23-10, Vietstock 2026 quy tụ các doanh nghiệp, người chăn nuôi, nhà cung cấp và chuyên gia trong ngành đến từ Việt Nam và quốc tế. Vietstock 2026 dự kiến đón hơn 300 thương hiệu và 13.000 khách tham quan đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên tổng diện tích triển lãm 10.000m2.

Khai mạc Triển lãm quốc tế Vietstock 2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Sự kiện hứa hẹn là điểm đến kết nối giao thương hàng đầu, mở ra không gian trải nghiệm các công nghệ, giải pháp tiên tiến, đồng thời là diễn đàn trao đổi tri thức chuyên sâu và thúc đẩy hợp tác chiến lược trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.

Khu vực trưng bày là điểm nhấn trọng tâm của Vietstock 2026. Tại đây giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ trong toàn chuỗi giá trị chăn nuôi, từ sức khỏe vật nuôi và dinh dưỡng đến hệ thống trang trại, công nghệ chế biến và các giải pháp sản xuất bền vững.

Gian hàng trưng bày thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Vietstock 2026 còn mở ra cơ hội hợp tác cho ngành chăn nuôi Việt Nam cũng như toàn khu vực ASEAN. Bằng cách kết nối để trao đổi tri thức, thắt chặt mối quan hệ và khai phá những tiềm năng hợp tác mới, Vietstock góp phần xây dựng một cộng đồng chăn nuôi liên kết chặt chẽ và hướng tới tương lai.

Một gian hàng thức ăn chăn nuôi của Hàn Quốc tại triển lãm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong khuôn khổ của Vietstock 2026 còn diễn ra Hội nghị bàn tròn các Hiệp hội Chăn nuôi và Thú y khu vực Đông Nam Á. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, quy tụ các hiệp hội chăn nuôi đến từ Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Campuchia.

ĐỨC TRUNG