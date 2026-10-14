Gia Lai sắp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các bên liên quan chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch ngày 21-10 tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày ngày 21-10 sắp tới.

Đây là dịp để tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, cơ chế, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư, kinh doanh với các đối tác, nhà đầu tư ở Tokyo; giúp doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu, đánh giá các cơ hội hợp tác phù hợp trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với các đối tác, nhà đầu tư Nhật Bản (Ảnh tư liệu)

Bên cạnh xúc tiến đầu tư, hội nghị còn mở rộng kết nối thương mại, du lịch; gắn việc tìm hiểu thị trường với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của doanh nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản có thể tiếp cận thông tin, thiết lập kết nối và triển khai các hoạt động hợp tác với tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai thu hút 224 dự án đầu tư, đạt gần 132% kế hoạch, tổng vốn đăng ký đạt trên 196.500 tỷ đồng, gấp 2,52 lần cùng kỳ. Đồng thời, toàn tỉnh có 2.879 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 19%, với tổng vốn đăng ký 41.685 tỷ đồng.

NGỌC OAI