Xã hội

Từ hôm nay 15-10, Hà Nội tăng giá dịch vụ giữ xe

SGGP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND ngày 15-10 về giá dịch vụ giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các vị trí được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố có đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo quyết định, giá dịch vụ giữ ô tô được phân thành 4 khu vực: trong phạm vi đường Vành đai 1; từ Vành đai 1 đến Vành đai 2; từ Vành đai 2 đến Vành đai 3; từ Vành đai 3 đến Vành đai 4 và các khu vực còn lại. Mức giá được điều chỉnh theo từng khu vực, trong đó khu vực trung tâm có giá cao hơn.

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Một điểm giữ xe tại Hà Nội. Ảnh: LÊ TƯƠI

Tại khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I), gồm các đường Nguyễn Xí, đường Đinh Lễ, đường Lý Thái Tổ, đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ, giá giữ ô tô theo lượt 60 phút tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng.

Đối với xe dưới 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn, giá giữ theo hợp đồng ngày tăng từ 3 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng/tháng; hợp đồng ngày đêm tăng từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng/tháng; hợp đồng đêm tăng từ 2 triệu đồng lên 3,5 triệu đồng/tháng.

Giá giữ các loại ô tô từ 10 đến 24 chỗ, từ 25 đến 40 chỗ và xe tải từ 2 tấn trở lên cũng được điều chỉnh theo từng khu vực.

Đối với xe đạp, xe máy, giá giữ theo lượt ban ngày tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/lượt; ban đêm tăng từ 8.000 đồng lên 15.000 đồng/lượt; cả ngày và đêm tăng từ 12.000 đồng lên 25.000 đồng/lượt.

Giá vé tháng trông giữ xe đạp, xe máy tại khu vực đô thị lõi tăng từ 120.000 đồng lên 250.000 đồng/tháng; tại các khu vực còn lại tăng lên 200.000 đồng/tháng.

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NGUYỄN HƯỞNG

Từ khóa

giữ xe Hà Nội

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