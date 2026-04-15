Đề xuất giữ bãi xe Đường sách TPHCM, siết chặt trật tự và mỹ quan đô thị

Ngày 15-4, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động của Đường sách TPHCM, trong đó tập trung vào việc tổ chức bãi giữ xe phục vụ bạn đọc và du khách.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đề nghị tiếp tục duy trì các bãi giữ xe để đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo đó, bãi giữ xe tại khu vực Công xã Paris, đường Hai Bà Trưng được đánh giá là tổ chức chặt chẽ, tuân thủ các quy định hiện hành, đồng thời bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo Sở nhấn mạnh việc bố trí bãi xe phải bảo đảm đủ không gian cho người đi bộ, không ảnh hưởng đến các bức bích họa và được sắp xếp gọn gàng, hài hòa với cảnh quan khu vực trung tâm.

Bãi giữ xe trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Nguyễn Văn Bình đến đường Lê Duẩn) đang phục vụ bạn đọc đến với Đường sách TPHCM. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Sở Xây dựng TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Sài Gòn và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh phương án bố trí bãi xe theo hướng hài hòa giữa nhu cầu gửi xe với yêu cầu về an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Đại diện địa phương bày tỏ ủng hộ việc duy trì bãi giữ xe phục vụ Đường sách, đồng thời đề xuất giao lực lượng Thanh niên xung phong đảm nhận công tác trông giữ, kẻ vạch rõ ràng để bảo đảm trật tự không gian.

Phía Công ty TNHH Đường sách TPHCM cho biết các bãi xe hiện được sắp xếp ngăn nắp, có lối đi riêng cho người đi bộ, đồng thời tăng cường quản lý nhằm giữ gìn an ninh và bảo vệ các công trình nghệ thuật.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng đề nghị Đường sách chủ động phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong để tổ chức trông giữ xe hiệu quả, góp phần nâng cao trải nghiệm cho người dân khi đến với không gian văn hóa đặc trưng của thành phố.

