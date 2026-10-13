Văn hóa doanh nghiệp phải thực chất trong quản trị, kinh doanh

Văn hóa doanh nghiệp cần thể hiện bằng những giá trị thực chất trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và cách ứng xử với khách hàng, đối tác, người lao động.

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026. Ảnh HUẤN TRẦN

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng tại Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026, diễn ra sáng 13-10 tại Hà Nội.

Diễn đàn có chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp - Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững”, do Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2026), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn hóa.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Theo ông, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, giữ chữ tín và cam kết chất lượng sản phẩm là nền tảng xây dựng thương hiệu bền vững.

Thứ trưởng đề xuất 8 giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới: liêm chính, thượng tôn pháp luật và giữ chữ tín; lấy giá trị thực cho khách hàng làm căn cứ hành động; tôn trọng con người, trọng dụng tài năng; khuyến khích đổi mới sáng tạo và học tập liên tục; sử dụng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm; đề cao tinh thần nêu gương của người đứng đầu; giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, tự tin hội nhập; gắn khát vọng phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh HUẤN TRẦN

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, cho rằng trước sức ép cạnh tranh, biến động công nghệ và yêu cầu ngày càng cao của xã hội, văn hóa là nguồn lực bên trong quyết định cách doanh nghiệp hành động, vượt qua khủng hoảng và phát triển lâu dài.

“Văn hóa doanh nghiệp không đứng bên cạnh chiến lược phát triển. Văn hóa nằm ngay trong chiến lược phát triển”, ông Nguyễn Anh Vũ nhấn mạnh.

Theo ông, văn hóa chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi vào quản trị, công nghệ, cách sử dụng con người, các quyết định kinh doanh và quan hệ với cộng đồng.

VĨNH XUÂN