Việc chính thức chọn ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực đến đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và trong chiến lược phát triển đất nước.

Ngay từ những năm đầu lãnh đạo cách mạng, Đảng đã nhận thức sâu sắc vai trò của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc. Năm 1943, Đảng ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam, đặt nền móng cho đường lối xây dựng nền văn hóa mới với 3 nguyên tắc: dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa.

Việc xác định văn hóa là một trong 3 mặt trận, bên cạnh kinh tế và chính trị, thể hiện tầm nhìn: sự nghiệp giải phóng dân tộc không dừng lại ở việc giành độc lập mà còn phải giải phóng con người về tư tưởng, văn hóa, tạo dựng nền tảng tinh thần cho một quốc gia độc lập, tự cường.

Tư tưởng ấy tiếp tục được khẳng định và phát triển trong suốt hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các kỳ đại hội Đảng, nhận thức về văn hóa ngày càng được bổ sung, phát triển.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV khẳng định: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển.

Quán triệt tinh thần đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định yêu cầu đặt văn hóa vào vị trí xứng đáng trong chiến lược phát triển đất nước; chú trọng xây dựng con người Việt Nam toàn diện, phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời khơi thông nguồn lực cho công nghiệp văn hóa.

Trong dòng chảy tư tưởng và hành động ấy, việc lựa chọn ngày 24-11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Ngày này gắn với sự kiện Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ngày 24-11-1946, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Tám mươi năm sau dấu mốc lịch sử ấy, việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam và quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa, đồng thời khẳng định sự quan tâm đến quyền thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân dân.

Ý nghĩa của ngày này không chỉ nằm ở việc người lao động có thêm một ngày nghỉ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi người dành thời gian cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử, tham quan di sản, đọc sách, gắn kết gia đình và cộng đồng.

Đây cũng là dịp để những giá trị truyền thống được tiếp nối, những sáng tạo mới được khuyến khích và đời sống tinh thần của nhân dân được chăm lo tốt hơn.

Tôn vinh văn hóa không chỉ dừng ở một ngày kỷ niệm. Phát triển văn hóa phải đi đôi với đầu tư nguồn lực, xây dựng thiết chế văn hóa, bảo tồn di sản, khuyến khích sáng tạo và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Và mỗi chúng ta cũng cần ý thức rằng giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc không phải trách nhiệm riêng của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Nếu trước đây, văn hóa góp phần làm nên sức mạnh để dân tộc giành độc lập, thống nhất đất nước, thì hôm nay và mai sau, văn hóa phải tiếp tục trở thành sức mạnh nội sinh, động lực đưa đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hùng cường.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG