Việt Nam 2-0 Đài Loan (TQ): Olaha Mạnh Đức ra mắt ấn tượng, Đình Bắc ghi siêu phẩm

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan (Trung Quốc) tỷ số thuyết phục 2-0 tại trận ra quân Giải giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11-2026, nhờ bàn mở tỉ số của tân binh Olaha Mạnh Đức cùng pha solo đẳng cấp từ Nguyễn Đình Bắc.

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Đài Loan (Trung Quốc) với 2 bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc. ẢNH: MINH HOÀNG

Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam kể từ sau FIFA ASEAN Cup 2026. Với lực lượng có nhiều gương mặt mới, HLV Kim Sang-sik không chỉ hướng đến chiến thắng mà còn muốn kiểm chứng khả năng hòa nhập và phối hợp của các nhân tố vừa được trao cơ hội.

Đúng như những thử nghiệm trong các buổi tập trước đó, HLV Kim Sang-sik bố trí Nguyễn Đình Bắc đá cặp tiền đạo cùng tân binh Olaha Mạnh Đức trên hàng công trong cuộc tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) tối 11-11.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Đội tuyển Việt Nam dù không mang đến FIFA Days tháng 11 đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn được đánh giá cao hơn Đài Loan (Trung Quốc) về chiều sâu đội hình. Toàn đội nhập cuộc chủ động, nhanh chóng kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đội khách. Phút 15, Đình Bắc thử vận may bằng cú sút phạt từ khoảng cách gần 30m nhưng bóng đi vọt xà.

Sáu phút sau, đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỉ số. Hàng phòng ngự Đài Loan (Trung Quốc) mắc sai lầm, mở ra thời cơ cho Olaha Mạnh Đức chọc khe cho Nguyễn Hồng Phúc xâm nhập vòng cấm. Hồng Phúc sau đó căng ngang thuận lợi để chính Olaha Mạnh Đức băng vào đệm bóng cận thành làm tung lưới đội khách.

Bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt với Olaha Mạnh Đức khi đây là lần đầu tiên tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chân sút này nhanh chóng cho thấy khả năng chọn vị trí, sự nhạy bén trong vòng cấm và khả năng phối hợp với các đồng đội. Không chỉ ghi bàn, chân sút của Công an TPHCM còn hoạt động năng nổ, tích cực di chuyển và tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung có lần đầu tiên mang băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik thực hiện một số điều chỉnh nhân sự khi đưa Khuất Văn Khang, Nguyễn Trần Việt Cường và Hoàng Vĩnh Nguyên vào sân. Những thay đổi này giúp đội tuyển Việt Nam duy trì sức ép và tạo thêm phương án tấn công.

Phút 58, Khuất Văn Khang có đường chọc khe tinh tế để Nguyễn Đình Bắc thoát xuống bên trái vòng cấm địa. Tiền đạo mang áo số 7 xử lý đầy kỹ thuật khi ngoặt bóng sang chân phải, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi tung cú sút bổng về góc xa, không cho thủ môn Đài Loan (Trung Quốc) cơ hội cản phá.

Đình Bắc có bàn thắng thứ 11 cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Sau bàn thua thứ 2, Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, đội khách không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước hàng phòng ngự Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tổ chức phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Phút 88, Hồng Phúc có quả tạt thuận lợi để Nguyễn Văn Tùng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà đáng tiếc.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có màn khởi đầu thuận lợi tại Giải giao hữu quốc tế tháng 11-2026. Theo lịch thi đấu, ngày 14-11, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chạm trán Kyrgyzstan.

19 giờ ngày 17-11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối, trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch giải đấu.

HỮU THÀNH