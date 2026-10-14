Việt Nam - Lào cụ thể hóa gắn kết chiến lược bằng các dự án thiết thực

Chiều 14-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ Ngoại giao, tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Lào; mong muốn cùng Lào cụ thể hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao, tăng cường gắn kết kinh tế, kết nối hạ tầng và thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần “gắn kết chiến lược” thành các công trình, dự án và lợi ích thiết thực; tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Hai bên cũng cần triển khai hiệu quả Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận đã đạt được; tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamfong. Ảnh: QUANG PHÚC

Về các dự án hợp tác trọng điểm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án đường sắt Vientiane - Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt…

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế; tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch và giữa các địa phương; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhấn mạnh năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị và tổ chức thiết thực, sâu sắc các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027”. Các hoạt động cần hướng mạnh về nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, vun đắp và trao truyền tình cảm, nhận thức về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước qua các thế hệ.

Tại buổi gặp, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamfong đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh quyết tâm cùng Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá và nền tảng quan trọng cho sự ổn định, phát triển của mỗi nước.

Đồng chí Vilay Lakhamfong khẳng định, Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chiều 14-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg - trung tâm kinh tế hàng đầu của Đức và là cảng trung chuyển hàng đầu của châu Âu và thế giới. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Đức, chiều 14-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tin liên quan Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sắp thăm chính thức Việt Nam

LÂM NGUYÊN