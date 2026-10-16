Ngày 16-10, Bệnh viện Đà Nẵng, Hội Ghép tạng Việt Nam, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người tổ chức Hội nghị khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ XI, năm 2026 với chủ đề “Ghép tạng Việt Nam – chiến lược hội nhập và phát triển”.

Vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp trong ghép tạng Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Diễn ra trong 2 ngày, hội nghị quy tụ hơn 600 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân viên y tế trong nước, quốc tế.

Hội nghị có 32 phiên khoa học, chuyên đề với khoảng 225 nội dung trình bày, trong đó có các báo cáo của chuyên gia đến từ Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và nhiều quốc gia khác.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như ghép thận, ghép gan, ghép tim – phổi, ghép gan ở trẻ em, ghép tế bào gốc; điều phối hiến, ghép mô, tạng; lựa chọn người hiến, người nhận và quản lý người bệnh sau ghép.

Các phiên thảo luận cũng cập nhật tiến bộ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong gây mê hồi sức, chăm sóc điều dưỡng, bảo quản tạng và nâng cao chất lượng điều trị.

Hội nghị quy tụ hơn 600 đại biểu trong nước, quốc tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), 2 năm qua, số ca ghép tạng tại Việt Nam tăng nhanh, bằng tổng số ca của tất cả những năm trước cộng lại. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu người bệnh, cần hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng nguồn hiến và bảo đảm cơ chế tài chính cho hoạt động hiến, ghép.

Trọng tâm hiện nay là xây dựng Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người (sửa đổi), với các nội dung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, mở rộng nguồn hiến, bổ sung quy định hiến từ người chết tuần hoàn và hoàn thiện cơ chế tài chính.

Từ ngày 13 đến 15-10, Ban Tổ chức đã triển khai 3 chương trình đào tạo về điều phối viên hiến mô, tạng; điều phối viên ghép mô, tạng và chẩn đoán chết não, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, phối hợp trong hoạt động hiến, ghép tạng.

Dịp này, hội nghị vinh danh 15 cá nhân có nhiều đóng góp trong ghép tạng Việt Nam, gồm: 1. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Phan Hải An, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức, Bộ Y tế. 2. Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, BSCKII Trần Hoài Ân, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế. 3. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. 4. Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Hồng Bàng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bộ Quốc phòng. 5. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đồng Văn Hệ, Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia, Bộ Y tế. 6. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Đức Hùng, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức, Bộ Y tế. 7. Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Văn Lượng, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế 8. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Mạnh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng. 9. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Thái Minh Sâm, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế. 10. Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. 11. Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Tam, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế. 12. Tiến sĩ, BSCKII Dư Thị Ngọc Thu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế. 13. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Việt Thắng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng. 14. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Thành, Hệ thống Y tế Vinmec; nguyên Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 15. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức, Bộ Y tế.

XUÂN QUỲNH