VKSND hai cấp TPHCM thu hồi tiền, tài sản trị giá hơn 2.100 tỷ đồng

Qua thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15, VKSND hai cấp TPHCM đã thu hồi thực tế tiền, tài sản với tổng giá trị hơn 2.107 tỷ đồng, trong đó có hơn 228.000 m² đất công.

Phiên tòa xét xử VKS khởi kiện công ích, buộc doanh nghiệp trả lại tài sản công. Ảnh: SONG MAI

Ngày 17-10, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM thông tin kết quả triển khai Nghị quyết 205/2025/QH15 về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tính đến ngày 16-10, VKSND hai cấp thành phố đã tiếp nhận 8.558 vụ việc liên quan đến lợi ích công và quyền dân sự của nhóm yếu thế, xử lý 8.209 vụ việc.

Qua triển khai nghị quyết, VKSND hai cấp thành phố đã ban hành 253 kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm, trong đó 236 kiến nghị được chấp nhận; ban hành 87 kiến nghị khởi kiện và 229 quyết định yêu cầu cơ quan hữu quan chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả để bảo vệ lợi ích công.

Thông qua các biện pháp đã áp dụng và kết quả xét xử, tiền, tài sản thu hồi thực tế có tổng giá trị hơn 2.107 tỷ đồng, gồm: hơn 36,9 tỷ đồng ngân sách nhà nước, 454 tỷ đồng bảo hiểm xã hội và hơn 228.000 m² đất công, tương đương hơn 1.616 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo 8 bản án đã tuyên, còn phải tiếp tục thu hồi hơn 134 tỷ đồng. Đối với 47 vụ án tòa án đã thụ lý nhưng chưa giải quyết, giá trị tài sản cần thu hồi là hơn 483 tỷ đồng.

Đến nay, VKSND hai cấp thành phố đã khởi kiện 55 vụ việc để bảo vệ lợi ích công và nhóm yếu thế; hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho 1.468 trường hợp đăng ký khai sinh, cấp căn cước và các giấy tờ liên quan.

Các đơn vị cũng phát hiện, kiến nghị chấm dứt 55 trường hợp vi phạm xâm phạm lợi ích công trong các lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian tới, VKSND hai cấp TPHCM tiếp tục xác định việc thí điểm khởi kiện vụ án dân sự công ích theo Nghị quyết 205 là nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao chất lượng phát hiện, xác minh nguồn tin, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài sản công, bảo hiểm xã hội, môi trường, y tế, an toàn thực phẩm và bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

SONG MAI