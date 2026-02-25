Phường Phước Thắng cấp giấy khai sinh bảo vệ quyền trẻ em theo Nghị quyết số 205 của Quốc hội

Ngày 25-2, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao giấy khai sinh cho cháu Lê Thị Cẩm Tuyền (sinh năm 2025), cư trú tại phường Phước Thắng (TPHCM), góp phần bảo đảm quyền trẻ em theo Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Trong quá trình nắm bắt, xác minh thông tin, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 phát hiện cháu Tuyền con chị Lê Thị Cầm Hồng chưa được đăng ký khai sinh. Do đó, cơ quan kiểm sát nhận định đây là trường hợp trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương, quyền được khai sinh và các quyền nhân thân, dân sự chưa được bảo đảm theo quy định.

Đại diện VKSND khu vực 11 trao giấy khai sinh cho chị Lê Thị Cầm Hồng, mẹ cháu Lê Thị Cẩm Tuyền

Việc chậm đăng ký khai sinh không do lỗi của trẻ mà xuất phát từ những hạn chế khách quan trong quá trình thực hiện thủ tục của người đại diện. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, cháu bé sẽ gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội.

Đại diện VKSND khu vực 11 tặng quà cho gia đình cháu Tuyền trong ngày trao giấy khai sinh

Qua xác minh, thu thập tài liệu và ý kiến gia đình, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã kiến nghị Chủ tịch UBND phường Phước Thắng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký khai sinh theo đúng quy định pháp luật. Tiếp thu kiến nghị, UBND phường đã khẩn trương giải quyết, cấp giấy khai sinh cho cháu.

Buổi trao giấy khai sinh được tổ chức với tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay” đã thể hiện sự phối hợp tích cực giữa cơ quan hành chính nhà nước và Viện Kiểm sát trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền được khai sinh của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả bước đầu của việc triển khai thí điểm Nghị quyết số 205/2025/QH15, mà cho thấy Nghị quyết đã đi vào thực tiễn, trở thành công cụ pháp lý quan trọng giúp cơ quan kiểm sát thực hiện tốt hơn sứ mệnh “Bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan tư pháp nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng trong giai đoạn hiện nay

NGUYỄN NAM