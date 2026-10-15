Xã Phước Hải tổ chức hội nghị truyền thông về phòng chống ma túy

Nhận diện đúng các nguy cơ, trang bị kiến thức pháp luật và chủ động phòng ngừa từ sớm là chìa khóa giúp người dân tự bảo vệ mình, gia đình trước hiểm họa ma túy.

Ngày 15-10, UBND xã Phước Hải (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TPHCM tổ chức Hội nghị truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2026.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TPHCM, trực tiếp phổ biến các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng chống ma túy, mua bán người và các quy định pháp luật liên quan mật thiết với đời sống.

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật

Trong đó, ông Lê Minh Phúc nhấn mạnh nội dung "Nhận diện đúng, phòng ngừa sớm" trong công tác phòng chống ma túy. Theo ông, việc cung cấp kiến thức cho người dân để nhận diện các loại ma túy mới, hình thức ngụy trang tinh vi và những tác hại khó lường của ma túy là hết sức cần thiết.

Cùng với đó, mỗi người cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, nhất là trên mạng xã hội và tại các tụ điểm vui chơi, giải trí, nơi giới trẻ có thể trở thành mục tiêu nhắm đến của kẻ xấu.

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm tư vấn, giải đáp pháp luật cho người dân

Dịp này, các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm còn trực tiếp tư vấn, giải đáp hướng dẫn cho người dân hiểu thêm các quy định về đối tượng, điều kiện, quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí cũng như cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và cộng đồng.

QUANG VŨ