Xã Trừ Văn Thố: Lắng nghe để giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của dân

Đảng ủy xã Trừ Văn Thố (TPHCM) vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hơn 120 người dân để lắng nghe và đồng hành và tháo gỡ những tồn tại từ địa bàn dân cư.

Đồng chí Lưu Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trừ Văn Thố phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, ông Phan Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố đã thông tin cho các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương 9 tháng đầu năm 2026.

Đó là tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định. Trong 9 tháng đầu năm, xã cấp phép thành lập mới 28 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 99 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân xã Trừ Văn Thố

Tại phần đối thoại, người dân thẳng thắn phản ánh những vấn đề thiết thực trong đời sống và sản xuất ở địa bàn dân cư. Điển hình như vấn đề điện chiếu sáng, thoát nước do ngập cục bộ và kiến nghị mở đường bảo vệ hành lang kênh Phước Hòa.

Người dân cũng nêu vướng mắc thủ tục đất đai, nguy cơ trộm cắp, lừa đảo trên không gian mạng, nhu cầu sân chơi cho trẻ em, hỗ trợ thanh niên xuất ngũ học nghề, tìm việc làm và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trao đổi tại hội nghị, ông Phan Quốc Tuấn trực tiếp trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời làm rõ hướng xử lý và trách nhiệm phối hợp.

Đối với các kiến nghị về thoát nước, điện chiếu sáng, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát, đôn đốc khắc phục. Những vấn đề liên quan đất đai, an ninh trật tự, đào tạo nghề và việc làm cũng được được các bộ phận chuyên môn trao đổi trực tiếp và hướng dẫn theo từng lĩnh vực.

Lãnh đạo xã Trừ Văn Thố trao đổi với người dân bên lề hội nghị đối thoại

Kết luận hội nghị, ông Lưu Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã , ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của người dân.

Qua các ý kiến của người dân và phần trao đổi, giải trình của các phòng ban chuyên môn, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các cơ quan chức năng của xã rà soát, phân loại từng nội dung kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Theo đó, các phòng ban liên quan cần chủ động phối hợp, tập trung xử lý những vấn đề cấp thiết, gắn việc giải quyết kiến nghị với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát quá trình thực hiện; Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả, bảo đảm các ý kiến chính đáng của Nhân dân được xem xét, giải quyết kịp thời.

VĂN SƠN