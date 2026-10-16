Xã Xuân Sơn đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công những tháng cuối năm

3 tháng cuối năm, xã Xuân Sơn tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Chiều 16-10, UBND xã Xuân Sơn tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội xã Xuân Sơn cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp ước đạt 765,72 tỷ đồng, gần bằng 78% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 180tỷ đồng, gần 78% kế hoạch; thương mại – dịch vụ đạt trên 510 tỷ đồng, hơn 80% kế hoạch.

Lãnh đạo xã Xuân Sơn chủ trì hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 276 tỷ đồng, gần bằng 85% dự toán; tổng chi ngân sách đạt gần 211tỷ đồng, tương đương 74% kế hoạch.

Về đầu tư công, xã đang triển khai 12 dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 77,6 tỷ đồng. Đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 33 tỷ đồng, tương đương 43% kế hoạch. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 99,6%.

Lãnh đạo xã Xuân Sơn giới thiệu với đoàn khảo sát du lịch nông thôn gắn liền với sản phẩm OCOP tại một khu du lịch trên địa bàn. Ảnh: QUANG VŨ

Trong 3 tháng cuối năm, UBND xã Xuân Sơn xác định tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn; tăng cường quản lý thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Địa phương cũng tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2029, gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng đời sống người dân.

QUANG VŨ