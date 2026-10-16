Thế giới

Yemen: Houthi tấn công khu phức hợp dinh tổng thống

SGGPO

Ngày 15-10 (giờ địa phương), kênh Al Jazeera dẫn thông tin từ Bộ Thông tin Yemen cho biết 2 nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng Houthi vào dinh tổng thống al-Maashiq ở thành phố Aden, Yemen.

Yemen: Houthi tấn công khu phức hợp dinh tổng thống
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Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid, Saudi Arabia, ngày 19-9. Ảnh: THX

Theo Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar Al-Eryani, Houthi đã phóng 5 quả tên lửa vào khu phức hợp của dinh tổng thống. Tất cả thành viên nội các, trong đó có Thủ tướng Yemen Shaya al-Zindani, đều an toàn. Báo The Times of Israel cho biết ít nhất 4 người tử vong, 10 người bị thương trong vụ tấn công này.

Hãng BBC đưa tin Houthi tuyên bố đã tấn công “trụ sở chỉ huy các hoạt động quân sự do các sĩ quan Saudi Arabia chỉ huy cũng như các kho vũ khí”.

Người phát ngôn của Houthi Yahya Saree cho biết phần lớn không phận và các sân bay của Saudi Arabia đều không an toàn, ngoại trừ không phận trên hai thành phố thiêng Mecca và Medina. Theo ông Saree, các hãng hàng không đã được cảnh báo về điều này.

Trước đó, liên quân tại Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu đã thống kê các cuộc tấn công của Houthi vào Saudi Arabia. Theo đó, từ ngày 1-10 đến nay, sân bay quốc tế King Khalid của Saudi Arabia hứng chịu 20 vụ tấn công. Từ ngày 7 đến 11-10, các vụ tấn công vào các sân bay của Saudi Arabia khiến 17 người thiệt mạng, 333 người bị thương. Trong khi đó, lực lượng liên quân phá hủy các kho chứa tên lửa đạn đạo của Houthi trên vùng núi gần thủ đô Sanaa, Yemen; phá hủy 127 kho tiếp tế của Houthi ở các vùng núi.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Yemen Houthi Tấn công Dinh Tổng thống

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