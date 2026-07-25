Saudi Arabia cáo buộc Houthi ở Yemen tấn công tàu trên Biển Đỏ

Ngày 24-7, Saudi Arabia không kích thành phố Hudaydah do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen sau khi cáo buộc lực lượng này tấn công tàu Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Thành phố Hudaydah do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen bị không kích ngày 24-7. Ảnh: YNET

Đài truyền hình Saudi Arabia đưa tin, tàu NCC MASA thuộc sở hữu của một công ty Saudi Arabia đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ ngày 24-7 gây hư hại nhẹ ở phần thân tàu. Lực lượng Houthi ở Yemen chưa nhận trách nhiệm.

Ngay sau đó, truyền thông thân Houthi ở Yemen đưa tin Saudi Arabia tấn công thành phố cảng Hudaydah trên Biển Đỏ. Kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia đưa tin về các vụ nổ tại các kho vũ khí trong thành phố này. Báo cáo cũng cho biết các cuộc tấn công xảy ra trên đảo Kamaran, ngoài khơi Hudaydah.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen ban bố lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia.

Saudi Arabia đã đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn, cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ bị đáp trả bằng sự leo thang hơn nữa.

KHÁNH HƯNG