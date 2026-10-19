2 ngày đầu tuần, Nam bộ tiếp tục mưa lớn, TPHCM đề phòng ngập vào chiều tối

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, ngày 19-10, Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào, cục bộ mưa to trên 80mm. TPHCM có thể có mưa lớn vào chiều tối.

Ngập do mưa ở đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội, TPHCM) chiều tối 1-10. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 18-10 và sáng sớm 19-10, miền Đông Nam bộ, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18-10 đến sáng 19-10 tại trạm Tân Thắng (Lâm Đồng) đạt 65,5mm, hồ Am Chúa - đập đầu mối (Khánh Hòa) 59,6mm, trạm tại Chi cục Thủy lợi Gia Lai 53,4mm...

Dự báo từ sáng sớm đến chiều tối nay, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo ngày 19-10, phần lớn các tỉnh, thành ở Nam bộ tạnh ráo vào buổi sáng, riêng ven biển Cà Mau và phía Đông tỉnh Đồng Tháp có mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cà Mau và khu vực phía Nam tỉnh An Giang có mưa từ sáng, tăng vào buổi trưa, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại miền Đông Nam bộ, mưa xuất hiện vào chiều tối và có thể kéo dài qua đêm, trong đó TP Đồng Nai là khu vực được dự báo có mưa lớn. Các địa phương khác ở miền Tây có mưa rải rác vào chiều và tối.

Tại TPHCM, khu vực phía Đông ít mưa hơn. Khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM có mưa vào chiều tối, có nơi mưa to.

Ngày 20-10, mưa có khả năng xảy ra từ sáng sớm tại các tỉnh miền Tây, tập trung ở Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Vĩnh Long. Các địa phương khác có mưa chủ yếu vào chiều và tối, trong đó TP Đồng Nai và Lâm Đồng là những khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ lưu ý khu vực TPHCM có khả năng có mưa lớn vào giờ tan tầm ngày 20-10.

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