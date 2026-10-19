460 thí sinh tranh tài tại Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX năm 2026

Ngày 19-10, tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietNam) tổ chức lễ khai mạc Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thi.

Hội thi năm nay diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23-10 tại cơ sở Bà Rịa của PVCollege. Với thông điệp “Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực”, Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của nguồn nhân lực, tri thức và kỹ năng nghề trong hành trình phát triển của PetroVietNam.

Hội thi năm nay tổ chức 16 nghề, gồm 7 nghề thi cá nhân và 9 nghề thi theo nhóm. So với năm 2024, số nghề thi tăng 2 nghề, trong đó có 5 nghề mới. Điều này phản ánh yêu cầu ngày càng đa dạng về kỹ năng nghề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của PetroVietNam. Tham dự hội thi có 460 thí sinh thuộc 17 đoàn, tương ứng 291 bài thi, tăng 145 thí sinh và 2 đoàn so với năm 2024.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu khai mạc hội thi.

Bên cạnh các nội dung thi tay nghề, điểm mới của hội thi năm nay là bổ sung phần thi Tìm hiểu Văn hóa PetroVietNam bằng hình thức trực tuyến dành cho tất cả thí sinh. Qua đó bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng cường tinh thần gắn kết trong toàn Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết, Hội thi là dịp kiểm chứng chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, giúp nhận diện năng lực thực hành và những nội dung cần tiếp tục bồi dưỡng. Đây cũng là cơ hội để người lao động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận cách làm mới và cập nhật công nghệ.

Các đại biểu tham quan phòng thi.

Ông nhấn mạnh, PetroVietNam đang phát triển với vai trò Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng đặt ra những đòi hỏi mới đối với đội ngũ lao động. Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

Để giá trị của Hội thi được phát huy một cách thiết thực, lãnh đạo PetroVietNam đề nghị, qua Hội thi, các đơn vị cần phát hiện nhân tố xuất sắc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; đồng thời nhân rộng những phương pháp, kỹ năng tốt. Người lao động cần có điều kiện học tập thường xuyên, tiếp cận thiết bị, công nghệ mới và được ghi nhận khi có sáng kiến mang lại hiệu quả. “Mỗi người thợ giỏi hôm nay chính là một phần năng lực cạnh tranh của PetroVietNam ngày mai”, ông Đỗ Chí Thanh khẳng định.

Ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí cam kết phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan để tổ chức Hội thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tiến độ.

Báo cáo kết quả chuẩn bị Hội thi, ông Ngô Xuân Hưng cho biết, tính đến thời điểm khai mạc, các điều kiện về tổ chức, chuyên môn, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, công nghệ thông tin, an toàn, y tế, truyền thông, hậu cần và điều hành đã sẵn sàng.

Với vai trò đơn vị chủ trì và thường trực tổ chức, PVCollege cam kết phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan để tổ chức Hội thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tiến độ.

KHÁNH CHI