Gắn với mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, chương trình “Tư duy ngôn ngữ – Tự tin học tiếng Anh” năm học 2026-2027 mang đến cho học sinh tiểu học phương pháp học mới, giúp ghi nhớ từ vựng dễ dàng và hình thành tư duy ngôn ngữ qua các hoạt động tương tác sinh động.

Học sinh Trường Tiểu học Bùi Minh Trực tham gia hoạt động tương tác được tặng quà

Chương trình “Tư duy ngôn ngữ – Tự tin học tiếng Anh” năm học 2026-2027 tiếp tục diễn ra tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Tân Thuận), Trường Tiểu học Xóm Chiếu (phường Xóm Chiếu) và Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (phường Bình Đông), thu hút hơn 6.000 học sinh tham gia trải nghiệm.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giới thiệu phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking. Qua những ví dụ trực quan, gần gũi với đời sống, học sinh được làm quen với cách học từ vựng bằng phương pháp liên kết, thay vì ghi nhớ từng từ riêng lẻ.

Theo đó, các từ vựng được kết nối thành câu chuyện hoặc tình huống cụ thể, giúp học sinh hiểu nghĩa của từ trong ngữ cảnh và dễ dàng ghi nhớ hơn. Cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các em vận dụng vốn từ vào những tình huống giao tiếp thay vì chỉ dừng lại ở việc học thuộc lòng.

Bên cạnh đó, giáo viên còn hướng dẫn học sinh nhận diện cấu trúc câu thông qua hình ảnh ví von “đôi mắt thần soi cấu trúc”. Các em được tập trung xác định những thành phần chính như chủ ngữ, động từ để hiểu cách câu được hình thành và nắm bắt chính xác ý nghĩa. Qua đó, học sinh từng bước hình thành tư duy phân tích ngôn ngữ, hạn chế tình trạng hiểu sai khi gặp những từ có nhiều nghĩa hoặc cấu trúc câu khác nhau.

Việc kết hợp hình ảnh, liên tưởng và tình huống thực tế giúp kiến thức tiếng Anh trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với học sinh tiểu học. Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được quan sát, suy luận, trả lời câu hỏi và trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác.

Bên cạnh nội dung về phương pháp học ngoại ngữ, chương trình còn lồng ghép những chia sẻ về thói quen học tập.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng tham gia trò chơi khám phá “bí kíp” học tiếng Anh

ThS Nguyễn Thị Hồng Điệp, chuyên gia tâm lý – kỹ năng cho rằng để học tập hiệu quả, học sinh cần ghi nhớ ba yếu tố: tự học, tập trung và tự giác. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết để các em chủ động tiếp thu kiến thức, đặc biệt khi học một ngôn ngữ mới.

ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh, chuyên gia tâm lý – kỹ năng cũng tạo không khí tương tác thông qua những câu hỏi về việc hình thành thói quen học tập tích cực. Các trò chơi và câu hỏi có thưởng giúp học sinh vừa tiếp nhận kiến thức, vừa mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của mình.

Khánh Ngân, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ: “Em thích thú khi được giao lưu với chuyên gia, trả lời câu hỏi và tham gia các trò chơi. Qua chương trình, em còn biết thêm một cách học tiếng Anh mới, giúp việc ghi nhớ từ vựng trở nên dễ dàng hơn”.

Việc đổi mới cách tiếp cận tiếng Anh cho học sinh tiểu học có ý nghĩa trong bối cảnh TPHCM đang triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch của TPHCM, tiếng Anh không chỉ được sử dụng trong các tiết học ngoại ngữ mà từng bước trở thành phương tiện giao tiếp, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Học sinh Trường Tiểu học Xóm Chiếu tương tác cùng chuyên gia trong chương trình

Mục tiêu của thành phố, đến năm 2035, 100% cơ sở giáo dục hoàn thành xây dựng môi trường tiếng Anh học đường và thiết kế hoàn chỉnh chương trình dạy học bằng tiếng Anh. Thành phố cũng định hướng tăng dần tỷ lệ nội dung một số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh theo từng cấp học.

Trong đó, ở bậc tiểu học, tỷ lệ nội dung môn Toán và Khoa học triển khai bằng tiếng Anh dự kiến đạt 10% vào năm 2030, 20% vào năm 2035 và 40% vào năm 2045. Với môn Tin học và Công nghệ, tỷ lệ tương ứng là 5%, 10% và 30%.

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc tăng cường thời lượng và môi trường sử dụng tiếng Anh, việc đổi mới phương pháp dạy và học, giúp học sinh hình thành tư duy ngôn ngữ ngay từ những năm đầu tiểu học cũng là yêu cầu quan trọng. Qua đó, các em không chỉ học để ghi nhớ từ vựng, cấu trúc mà còn từng bước biết cách hiểu, tư duy và sử dụng tiếng Anh trong học tập, cuộc sống.

Chương trình “Tư duy ngôn ngữ – Tự tin học tiếng Anh” năm học 2026-2027 do Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM) cùng Công ty Truyền thông và Giáo dục TP.HCM và DOL IELTS Đình Lực tổ chức diễn ra từ ngày 3-10 đến 30-12-2026 tại khoảng 80 trường tiểu học trên địa bàn TPHCM. Chương trình được tổ chức theo hình thức sinh hoạt kỹ năng kết hợp trải nghiệm và tương tác trực tiếp với học sinh. Qua các trò chơi giáo dục, kể chuyện, câu hỏi tình huống, hoạt động nhóm… gần gũi, chương trình tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh Linearthinking, tiếp cận cách ghi nhớ từ vựng bằng liên kết, hiểu từ trong ngữ cảnh và vận dụng ngoại ngữ chủ động hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần đa dạng hóa nội dung giáo dục kỹ năng và trải nghiệm trong nhà trường.

HỒ TRINH