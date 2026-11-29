Ngày 28-11, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức lễ khai mạc khóa bồi dưỡng phát triển năng lực số trong khuôn khổ Chương trình “Bình dân học vụ số”, đồng thời triển khai công tác bồi dưỡng năng lực số tại các cơ sở giáo dục thuộc xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Sở GD-ĐT tỉnh An Giang và Trường Đại học Sư phạm TPHCM ký kết hợp tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên trong thời gian tới

Xuất phát từ ý tưởng phát triển giáo viên và học sinh trở thành những “đại sứ số”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cùng Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã dành 6 tháng nghiên cứu, xây dựng chương trình và tổ chức khóa bồi dưỡng.

Theo mô hình này, nhà trường, gia đình và xã hội có mối quan hệ gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển năng lực số. Giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng cùng tham gia quá trình học tập, chia sẻ và lan tỏa kỹ năng số.

Trong đó, giáo viên, cán bộ quản lý và nhà trường giữ vai trò nòng cốt, không chỉ thực hiện các kỹ năng số thiết yếu mà còn hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng khác, góp phần đưa tinh thần “Bình dân học vụ số” đến cộng đồng theo hướng nhân văn, bền vững.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết điểm nhấn của chương trình là chuyển từ tư duy phổ cập công nghệ sang phát triển năng lực con người, từ biết sử dụng đến làm chủ và sáng tạo trong môi trường số. Việc cụ thể hóa Khung năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lý theo Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT tạo cơ sở để tổ chức bồi dưỡng theo nhu cầu, đánh giá theo năng lực, thúc đẩy đổi mới giáo dục thực chất.

Đặc biệt, mô hình học sinh trở thành “đại sứ số” mở ra cách tiếp cận mới, trong đó người học không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn chủ động lan tỏa kỹ năng số đến gia đình và cộng đồng. Việc gắn kết phụ huynh giúp mở rộng không gian học tập số từ nhà trường đến gia đình, tăng cường sự đồng hành giữa các thế hệ trong phát triển năng lực số.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, giá trị sâu xa của mô hình không chỉ nằm ở số lượng người được tập huấn mà còn ở khả năng hình thành cộng đồng cùng học tập, cùng tiến bộ, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số.

“Khung năng lực số theo Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT không đơn thuần là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật về kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn là công cụ định hướng đổi mới hoạt động dạy học, quản lý và phát triển chuyên môn trong môi trường giáo dục số. Qua đó, thiết lập chuẩn năng lực thống nhất cho giáo viên, cán bộ quản lý; hỗ trợ đội ngũ tự đánh giá năng lực, xác định nhu cầu bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và quản lý”, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, phát triển liên tục. Bên cạnh sự nỗ lực của toàn ngành và địa phương, việc tăng cường gắn kết với Trường Đại học Sư phạm TPHCM là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả, với những kết quả ấn tượng từ sự tương tác tích cực giữa hai bên.

Tại An Giang, chương trình được triển khai cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng số phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đến hết tháng 11-2026, hoạt động bồi dưỡng đã được triển khai trên toàn tỉnh theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Dự kiến đến hết tháng 10-2027, chương trình hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công và thanh toán trực tuyến, nhất là trong nâng cao chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm TPHCM và Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở triển khai các hoạt động bồi dưỡng trong thời gian tới. Thông qua thỏa thuận hợp tác, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và chuyên môn khoa học giáo dục, đồng hành cùng ngành giáo dục An Giang phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số.

Hoạt động hợp tác góp phần gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu thực tiễn của địa phương, từng bước nâng cao năng lực số cho đội ngũ, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

YẾN HOA