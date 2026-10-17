Với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ trực tiếp từ đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) lần đầu triển khai phẫu thuật tim bắc cầu động mạch vành thành công.

Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật tim bắc cầu động mạch vành

Lúc 8 giờ sáng 17-10, tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân V.S. (83 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở. Ca điều trị đánh dấu sự thành công của kỹ thuật phẫu thuật tim bắc cầu động mạch vành, tại bệnh viện này.

Ông V.S. được chẩn đoán bệnh lý mạch vành, kèm tăng huyết áp; hẹp và vôi hóa ở thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước.

Qua hội chẩn, các chuyên gia quyết định phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành trái.

Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật tim bắc cầu động mạch vành

Ngày 16-10, với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ trực tiếp từ đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng triển khai phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp cùng đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế.

Để chuẩn bị cho việc triển khai kỹ thuật, từ giữa năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng cử 21 cán bộ y tế, gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đến Bệnh viện Trung ương Huế để được đào tạo, thực hành chuyên sâu.

Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật tim bắc cầu động mạch vành

Bệnh viện Trung ương Huế cũng nhiều lần cử đoàn khảo sát cơ sở vật chất, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và phối hợp hoàn thiện các điều kiện phục vụ phẫu thuật tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

VĂN THẮNG