Phẫu thuật thành công cho người bệnh mắc đa van tim giai đoạn muộn bằng đường mổ chỉ 4cm

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phẫu thuật cho người bệnh

Trước đó, người bệnh khó thở khi gắng sức, thường xuyên mệt, tức ngực và hồi hộp đánh trống ngực. Kết quả thăm khám, điện tim và siêu âm tim ghi nhận người bệnh mắc bệnh lý đa van tim giai đoạn muộn, gồm hẹp hở van động mạch chủ, hẹp hở van hai lá và hở van ba lá đều ở mức độ nặng. Các buồng tim giãn lớn, áp lực động mạch phổi tăng cao, cho thấy tim đã chịu tình trạng quá tải kéo dài. Người bệnh đồng thời có rung nhĩ mạn, làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tại tiểu nhĩ trái.

Sau khi được hội chẩn và đánh giá toàn diện, người bệnh được ê kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch chỉ định phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu để xử lý đồng thời nhiều tổn thương trong một cuộc mổ. Qua đường mổ nhỏ khoảng 4 cm, các bác sĩ tiến hành thay van động mạch chủ cơ học, thay van hai lá cơ học, sửa van ba lá và khâu bít tiểu nhĩ trái.

TS-BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, bệnh lý đa van tim là tình trạng có từ hai van tim trở lên bị tổn thương, gây hẹp, hở hoặc vừa hẹp vừa hở van. Khi nhiều van cùng bị ảnh hưởng, dòng máu qua tim bị cản trở hoặc trào ngược tại nhiều vị trí, buộc tim phải làm việc nhiều hơn để duy trì tuần hoàn.

Theo thời gian, các buồng tim có thể giãn lớn, áp lực trong tim tăng và cơ tim dần suy yếu, khiến người bệnh xuất hiện khó thở, mệt khi gắng sức, hồi hộp, tức ngực và giảm khả năng vận động. “Bệnh lý đa van tim thường phức tạp hơn tổn thương một van đơn lẻ vì nhiều bất thường cùng lúc làm thay đổi dòng máu và gia tăng gánh nặng lên tim. Nếu không được đánh giá và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành suy tim nặng, tăng áp phổi, rối loạn nhịp và nhiều biến chứng lâu dài”, TS-BS, Phạm Trần Việt Chương cho biết.

Với trường hợp này, việc can thiệp trong cùng một cuộc mổ giúp giải quyết đồng thời các tổn thương van tim góp phần gây suy tim. Thay van động mạch chủ và van hai lá giúp khôi phục dòng máu lưu thông hiệu quả hơn qua tim. Sửa van ba lá giúp giảm tình trạng máu trào ngược và hạn chế quá tải lên tim phải. Khâu bít tiểu nhĩ trái được thực hiện đồng thời nhằm loại trừ vị trí thường hình thành huyết khối ở người bệnh rung nhĩ mạn, qua đó góp phần giảm nguy cơ thuyên tắc.

Trong phẫu trường được tiếp cận qua đường mổ chỉ khoảng 4 cm, phẫu thuật viên phải thao tác chính xác trên 3 van tim nằm ở những vị trí giải phẫu khác nhau, đồng thời tiếp cận và khâu bít tiểu nhĩ trái. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục thuận lợi, tình trạng khó thở và mệt được cải thiện rõ rệt. Siêu âm tim sau mổ ghi nhận van động mạch chủ và van hai lá cơ học hoạt động tốt, không hở cạnh van; mức độ hở van ba lá giảm còn nhẹ; chức năng co bóp của tim tốt và áp lực động mạch phổi giảm.

Quá trình hồi phục không ghi nhận biến chứng đáng kể, người bệnh ổn định và được xuất viện để tiếp tục theo dõi định kỳ.

TS-BS Phạm Trần Việt Chương khuyến cáo: người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các biểu hiện như khó thở khi gắng sức, mệt bất thường, hồi hộp, đánh trống ngực, tức ngực, phù chân hoặc giảm khả năng vận động. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh van tim đang tiến triển và cần được thăm khám chuyên khoa Tim mạch để đánh giá kịp thời.

THÀNH SƠN