Phẫu thuật nội soi sửa van tim thành công cho bệnh nhân người Anh

Ngày 16-10, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, vừa điều trị thành công cho bệnh nhân Clayton David Andrew (43 tuổi, quốc tịch Anh) mắc bệnh hở van hai lá nặng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phẫu thuật cho người bệnh

Trước đó, anh Andrew thường xuyên chơi bóng đá, bơi lội và chạy bộ, không nhận thấy bất thường về sức khỏe. Tuy nhiên, sau một chấn thương vùng sườn khi chơi bóng đá, anh tình cờ phát hiện mắc bệnh tim. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM xác định người bệnh bị hở van hai lá nguyên phát mức độ nặng do thoái hóa van dạng Barlow.

Dù chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng, thất trái và nhĩ trái của người bệnh đã giãn, chức năng tim bắt đầu thay đổi. Đây là những dấu hiệu cho thấy bệnh đang ảnh hưởng đến cấu trúc và hoạt động của tim, cần được xem xét can thiệp.

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, hở van hai lá khiến một phần máu phụt ngược về nhĩ trái sau mỗi nhịp tim, lâu dài làm tăng gánh nặng và gây giãn các buồng tim. Do đó, việc quyết định thời điểm phẫu thuật không chỉ dựa vào triệu chứng mà còn phải đánh giá mức độ hở van, kích thước và chức năng tim.

Theo TS-BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, van hai lá dạng Barlow là tổn thương thoái hóa phức tạp, thường có tình trạng mô van dày, dư thừa, dây chằng bị kéo dài hoặc đứt và vòng van giãn lớn. Việc sửa van đòi hỏi phối hợp nhiều kỹ thuật nhằm khôi phục khả năng đóng kín của van.

Ở bệnh nhân Andrew, vùng P2 của lá sau van hai lá bị sa rộng, kèm đứt dây chằng. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật sửa van, bảo tồn van tự nhiên thay vì thay van nhân tạo. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình sửa van được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, thông qua đường rạch khoảng 4cm ở ngực phải và một đường nhỏ đặt camera, không phải mở xương ức.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp sử dụng hai cặp dây chằng nhân tạo để nâng đỡ vùng van bị sa, đồng thời đặt vòng van số 36 nhằm tái lập hình dạng và kích thước vòng van. Kết quả siêu âm tim ngay trong mổ ghi nhận hai thất co bóp tốt, không còn hở van hai lá đáng kể.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục thuận lợi, được rút nội khí quản sau 5 giờ, chuyển về khoa phòng vào ngày thứ hai và xuất viện vào ngày thứ tư. Kết quả tái khám sau một tuần cho thấy van tim hoạt động tốt, không bị hẹp, tình trạng hở van bệnh lý gần như được loại bỏ và kích thước thất trái giảm rõ so với trước phẫu thuật.

Sinh sống tại Việt Nam khoảng 10 năm, anh Andrew cho biết rất bất ngờ khi phát hiện mắc bệnh tim dù vẫn duy trì hoạt động thể thao thường xuyên. Việc được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, giải thích rõ phương án điều trị giúp anh yên tâm lựa chọn phẫu thuật tại Việt Nam.

Theo TS-BS Phạm Trần Việt Chương, hở van hai lá nặng có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Người mắc bệnh cần được theo dõi định kỳ để phát hiện sớm những thay đổi về cấu trúc, chức năng tim và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp, tránh để chức năng tim suy giảm mới điều trị. Việc triển khai thành công kỹ thuật sửa van hai lá phức tạp bằng phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cũng góp phần khẳng định năng lực điều trị chuyên sâu, nâng cao khả năng thu hút người bệnh quốc tế của các cơ sở y tế Việt Nam.

THÀNH SƠN