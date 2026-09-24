Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 75/2026/TT-BGDĐT quy định kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề. Quy định được áp dụng đối với người học tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Bộ GD-ĐT quy định kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề.

Thông tư quy định kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề, gồm danh mục môn học chung, môn học bắt buộc, môn học định hướng nghề nghiệp theo nhóm ngành, nghề và chương trình của 10 môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học và Giáo dục thể chất.

Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo chương trình môn học do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Mục tiêu của phần kiến thức THPT là hoàn thiện học vấn phổ thông cho người học theo định hướng nghề nghiệp, tạo nền tảng để học nghề, tham gia thị trường lao động và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Đáng chú ý, kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề không phải toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Đây là cấu phần kiến thức THPT có định hướng nghề nghiệp, được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn những kiến thức cốt lõi, thiết thực và tổ chức phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục trung học nghề.

Chương trình gồm 3 nhóm môn học: môn học chung, môn học bắt buộc và môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Các môn học chung áp dụng thống nhất gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Các môn học bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Tin học. Mỗi môn được thiết kế theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, gồm phần kiến thức cốt lõi và phần ứng dụng nghề nghiệp. Trong đó, phần ứng dụng nghề nghiệp đưa kiến thức môn học vào các bối cảnh, tình huống thực tiễn của nhóm ngành, nghề đào tạo.

Chẳng hạn, với Ngữ văn, nội dung ứng dụng nghề nghiệp hướng tới kỹ năng đọc hiểu, tạo lập các văn bản phục vụ nghề nghiệp như quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, nội quy, báo cáo, biên bản, thư tín, email công việc và thuyết trình. Với Tiếng Anh, người học được tăng cường từ vựng, tình huống giao tiếp, đọc tài liệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị, an toàn lao động và giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp. Với Tin học, chương trình chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số, sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số phục vụ học tập, ngành, nghề đào tạo.

Đối với môn học định hướng nghề nghiệp, mỗi nhóm ngành, nghề đào tạo lựa chọn 2 môn phù hợp. Các môn học theo định hướng nghề nghiệp gồm Vật lí, Công nghệ hoặc Địa lí tùy từng nhóm ngành, nghề.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động cụ thể hóa phần ứng dụng nghề nghiệp theo ngành, nghề đào tạo và điều kiện thực tế của cơ sở.

Kết quả học tập của từng môn học, phần kiến thức THPT được ghi nhận làm cơ sở để bảo lưu, công nhận và chuyển đổi kết quả học tập khi người học chuyển trường, chuyển hình thức đào tạo hoặc thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật.

PHAN THẢO