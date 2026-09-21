Hàng loạt ngành học sẽ đổi tên trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2027

Danh mục ngành đào tạo trình độ đại học sẽ được điều chỉnh, bổ sung, đổi tên kể từ ngày 12-10. Cùng với đó, những thay đổi này sẽ được áp dụng cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027.

Theo Bộ GD-ĐT, Thông tư 74/2026 quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (ĐH). Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6-6-2022 của bộ quy định về danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH.

Thông tư 74 quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH; phân loại, sắp xếp chương trình đào tạo và ngành đào tạo theo danh mục ngành; cập nhật danh mục ngành. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục ĐH; các cơ sở giáo dục khác được phép hoạt động giáo dục ĐH, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-10-2026 và áp dụng đối với các kỳ tuyển sinh từ ngày 1-1-2027.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tân sinh viên, phụ huynh xác nhận nhập học tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Theo đó, danh mục ngành gồm 24 lĩnh vực như: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nghệ thuật; Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Kinh doanh và quản lý; Pháp luật; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Sức khỏe… Trong từng lĩnh vực có nhiều nhóm ngành, trong từng nhóm ngành có nhiều ngành khác nhau.

Theo quy định mới, Bộ GD-ĐT thống kê các ngành đã được sắp xếp lại, trong đó nhiều ngành được đổi tên theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, với nhóm ngành đào tạo giáo viên, một loạt tên ngành sư phạm dạy tiếng nước ngoài (như Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Nga, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm tiếng Đức, Sư phạm tiếng Nhật, Sư phạm tiếng Hàn Quốc) được đổi thành tên chung là Sư phạm tiếng nước ngoài và chung 1 mã ngành 140238. Các ngành Sư phạm tiếng Bana, Êđê, Jrai, Khmer, H’Mong, Chăm, Xêđăng dùng một tên gọi chung là Sư phạm Tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam với mã ngành 140223.

Nhiều ngành sư phạm sẽ được đổi tên và dùng chung một mã ngành - Ảnh: THANH HÙNG

Trong nhóm ngành Sinh học có 11 ngành được đổi tên thành ngành Sinh học với một mã ngành 420101, nhóm ngành Toán học có 10 ngành đổi tên mới là Toán học và dùng chung 1 mã ngành 460101. Ở nhóm ngành máy tính, 3 ngành được đổi tên thành Khoa học máy tính gồm: Khoa học và kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học và kỹ thuật máy tính…

Trong khi đó, theo đại diện của nhiều cơ sở giáo dục đại học, đây là việc làm cần thiết để cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu cho danh mục đào tạo trình độ ĐH. Các trường sẽ tiến hành rà soát, đổi tên theo quy định và cập nhật, công khai để người học hiểu rõ cũng như văn bằng được cấp khi thực hiện theo Thông tư 74 của Bộ GD-ĐT.

Theo Bộ GD-ĐT, mục đích của việc sắp xếp, đổi tên danh mục ngành đào tạo nhằm: chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo, phát triển các ngành đào tạo của giáo dục đại học; xây dựng và thực hiện các quy định về chương trình đào tạo, tuyển sinh, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng trong giáo dục đại học; hỗ trợ cơ sở đào tạo thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình khi xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ở các trình độ của giáo dục ĐH.

THANH HÙNG