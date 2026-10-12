Cải tiến công tác tiếp xúc cử tri, đảm bảo tính thực chất, hiệu quả

Chiều 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 7, tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên thảo luận của UBTVQH. Ảnh: QUOCHOI.VN

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tại phiên họp, cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri đánh giá cao tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt của Quốc hội khóa XVI trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thủ tục và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề xã hội, dân sinh

Về phát triển kinh tế, sản xuất và đời sống, cử tri còn băn khoăn trước biến động giá điện, xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí nhà ở, y tế, giáo dục tăng, gây sức ép lớn cho người thu nhập thấp, công nhân và nông dân.

Trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và y tế, cử tri quan tâm đến sự công bằng trong thi cử, lo ngại về bất cập khi sắp xếp điểm trường, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, lạm thu đầu năm, nạn bạo lực học đường và thuốc lá điện tử. Nhân dân đồng tình, phấn khởi với chủ trương khám sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử, nhưng phản ánh việc thiếu cục bộ thuốc bảo hiểm, vật tư y tế và áp lực lên các trạm y tế cơ sở sau sáp nhập.

Cử tri cũng phản ánh bất cập khi áp dụng bảng giá đất mới làm tăng nghĩa vụ tài chính hoặc giá bồi thường chưa sát thực tế; tình trạng dự án treo kéo dài và đề nghị đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QUOCHOI.VN

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp các nhóm kiến nghị lớn gửi tới Đảng và Nhà nước. Đó là tháo gỡ vướng mắc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để chia sẻ, liên thông và tái sử dụng dữ liệu; hoàn thiện đồng bộ pháp luật về đất đai, nhà ở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và phát huy vai trò giám sát của mặt trận; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng với thủ tục đơn giản, thúc đẩy chuyển đổi số; tổng kiểm kê, xử lý dứt điểm tình trạng lãng phí trụ sở/tài sản công dôi dư; đấu tranh phòng chống lừa đảo công nghệ cao và bảo đảm an toàn cháy nổ; nâng cao chất lượng, giải quyết dứt điểm các kiến nghị tồn đọng, kéo dài của cử tri.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: QUOCHOI.VN

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tóm tắt về giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Chủ nhiệm Lê Thị Nga cho biết, các cơ quan chức năng đã giải quyết, trả lời 854/855 kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, đạt tỷ lệ 99,9%; nhưng còn một số vấn đề vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QUOCHOI.VN

Không chỉ "trả lời" mà phải giải quyết

Cho ý kiến về các vấn đề nêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận các báo cáo được chuẩn bị công phu, phản ánh sát tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; kiến nghị bổ sung vào báo cáo của MTTQ các dấu ấn chủ trương lớn và đóng góp của các cơ quan trong việc ban hành và thực thi chính sách đối với người có công, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QUOCHOI.VN

Về báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh đề nghị nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri; phân biệt rõ giữa "giải trình, cung cấp thông tin" với "đã giải quyết", làm rõ nguyên nhân và thời hạn đối với các vấn đề chưa giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề xuất đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực của công tác tiếp xúc cử tri theo hướng giao mặt trận ở cơ sở thu thập, phân loại và chuyển chính quyền địa phương giải quyết vụ việc cụ thể từ trước, để đại biểu Quốc hội tập trung trả lời các vấn đề tầm vĩ mô.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra, đảm bảo tính chính xác số liệu của các báo cáo. Tán thành quan điểm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhất trí với sự cần thiết tổng kết, nghiên cứu kỹ lưỡng để cải tiến công tác tiếp xúc cử tri, đảm bảo tính thực chất, hiệu quả. “Các ý kiến, kiến nghị cử tri cần được giải quyết chứ không chỉ có trả lời", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG