Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Trong buổi tiếp xúc, cử tri các phường kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nhà ở xã hội, an toàn thực phẩm... đến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM - Đơn vị bầu cử số 6.

Sáng 11-5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, tại các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa. Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

ĐBQH TPHCM đơn vị bầu cử số 6 gồm các ĐB: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nhà ở xã hội, an toàn thực phẩm... Cử tri Nguyễn Thu Hà (phường Sài Gòn) nêu thực tế người lao động tiếp cận nhà ở xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Cử tri kiến nghị, ĐBQH TPHCM đơn vị bầu cử số 6 quan tâm và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thực tế, nhất là đối với người lao động tại các đô thị lớn và khu công nghiệp.

Trong đó, cần nghiên cứu cơ chế ưu đãi tín dụng dài hạn, ổn định và bền vững hơn cho người mua nhà ở xã hội. Điều này sẽ tạo điều kiện để người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp và trung bình, yên tâm vay mua nhà, giảm bớt áp lực tài chính trong quá trình trả nợ.

Cử tri kiến nghị đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu về công dân, đất đai và nhà ở nhằm đơn giản hóa thủ tục xét duyệt, giảm bớt các khâu xác nhận thủ công, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại bổ sung hồ sơ. Việc ứng dụng dữ liệu số thực chất sẽ giúp quá trình xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội minh bạch, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Cử tri cũng đề nghị, khi quy hoạch, phát triển các dự án nhà ở xã hội cần gắn với hệ thống giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế, khu công nghiệp và các tiện ích thiết yếu khác. Việc này nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và làm việc thuận lợi cho người dân.

Ngoài ra, cần có cơ chế khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho thuê giá phù hợp, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người lao động trẻ, công nhân, viên chức, người mới lập nghiệp và các nhóm đối tượng có nhu cầu nhà ở thực sự.

Quan tâm về chuyển đổi số, cử tri Cao Kim Mỹ (phường Phú Nhuận) cho rằng, triển khai chuyển đổi số trong cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn tình trạng “ốc đảo dữ liệu” giữa các cơ quan, đơn vị.

Cử tri kiến nghị, Quốc hội tăng cường giám sát việc chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nhà nước nhằm tạo thuận tiện cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Lo lắng về an toàn thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cử tri Cao Kim Mỹ kiến nghị, Quốc hội có cơ chế chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi làm lộ, lọt, mua bán, sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

"Chỉ khi dữ liệu được bảo vệ an toàn, người dân mới tin tưởng và tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số", cử tri bày tỏ.

Cử tri Vũ Duy Mạnh (phường Phú Nhuận) cho rằng, thời gian qua, một số vụ việc liên quan đến bữa ăn học đường đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học không thể chỉ dừng lại ở xử lý từng sự việc riêng lẻ, mà cần được nhìn nhận như một yêu cầu cấp thiết trong quản lý nhà nước, quản lý giáo dục và chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Cử tri Vũ Duy Mạnh (phường Phú Nhuận) phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG Do đó, cử tri kiến nghị, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về an toàn thực phẩm học đường; quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất, vận chuyển, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn tại trường học. Đồng thời, có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ và công khai, minh bạch để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm. Đặc biệt, cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp suất ăn, nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm khi để xảy ra vi phạm. Không thể để tình trạng “khoán trắng” trách nhiệm hoặc chỉ xử lý sau khi sự việc đã xảy ra.

VĂN MINH