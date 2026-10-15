Cần Thơ còn hơn 2.400 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở

TP Cần Thơ hiện còn 584 hộ nghèo và 1.894 hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở, cần tiếp tục được hỗ trợ.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đóng góp 6 tỷ đồng tại lễ phát động

Chiều 15-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Đợt vận động diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11-2026.

Qua rà soát, thành phố Cần Thơ hiện còn 5.582 hộ nghèo và 24.672 hộ cận nghèo. Trong đó, 2.478 hộ gặp khó khăn về nhà ở.

Giai đoạn 2024-2025, thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, TP Cần Thơ đã xây mới, sửa chữa 11.462 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 651 tỷ đồng. Trong năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố tiếp nhận hơn 69 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.183 căn nhà đại đoàn kết.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tiếp nhận hơn 112 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Việc hỗ trợ có thể bằng kinh phí, hiện vật, xây dựng nhà ở, trao học bổng, chăm sóc sức khỏe, tạo sinh kế và cơ hội việc làm cho người nghèo.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao bằng khen cho 26 tập thể và 1 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn 2025-2026.

TUẤN QUANG