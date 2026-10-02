Cần Thơ: Xóa 123 căn nhà tạm, dột nát trong 10 ngày

Chỉ trong 10 ngày, TP Cần Thơ đã huy động nhiều lực lượng, chung tay hỗ trợ xóa 123 căn nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang chung tay hỗ trợ thi công xây dựng, sửa chữa nhà

Chiều 2-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Chương trình được triển khai đồng loạt, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và thần tốc, với tổng số hơn 15.000 ngày công lao động. Trong đó, có 230 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 9; 500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ; 500 cán bộ, nhân viên các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tại 47 xã, phường...

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình

Chỉ trong 10 ngày (từ ngày 7 đến 17-9), các lực lượng đã vượt khó, hoàn thành 123 căn nhà cho các gia đình theo đúng kế hoạch (64 căn xây mới và 59 căn sửa chữa). Các căn nhà bảo đảm yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền, an toàn và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình.

Chiến dịch đã góp phần trực tiếp cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an toàn, giúp các gia đình thụ hưởng ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và sinh hoạt; qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền thành phố đối với các đối tượng chính sách.

TUẤN QUANG