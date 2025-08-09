TP Cần Thơ: 5 năm, xây mới, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà cho người nghèo

Quỹ “Vì người nghèo” TP Cần Thơ giai đoạn 2020 – 2025 đã vận động được hơn 2.400 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” về đích sớm hơn nửa năm…

Ngày 9-8, Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự đại hội có các đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Cần Thơ, có 1 đảng bộ bộ phận và 19 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, với 563 Đảng viên (tăng gấp 30 lần so với nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã thực hiện đạt và vượt các nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chính quyền và đoàn thể. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp thành phố phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên.

Một số kết quả tiêu biểu như: tỷ lệ hộ nghèo trong nhiệm kỳ giảm đáng kể hàng năm; có 152 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 80 xã nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 12 huyện được công nhận huyện nông thôn mới; Quỹ “Vì người nghèo” TP Cần Thơ giai đoạn 2020 – 2025 đã vận động được hơn 2.400 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” về đích sớm hơn nửa năm…

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo đại hội

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tiếp tục đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra; chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới, sáng tạo phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đề ra như: Xây dựng các chi bộ trực thuộc đạt “Chi bộ bốn tốt”; 100% đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% đảng viên không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; 95% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh, đề nghị Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác; triển khai có hiệu quả, tạo sức lan toả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Đồng Văn Thanh yêu cầu Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo hướng ngày càng được mở rộng, thực chất; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận, hướng mạnh về cơ sở.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Cần Thơ đã công bố quyết định chỉ định 10 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ giữ chức Bí thư.

TUẤN QUANG