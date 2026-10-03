Cảnh báo mưa to diện rộng tại Nam bộ trong những ngày tới

Thông tin chiều 3-10 từ Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, dải hội tụ nhiệt đới đang trở lại, vị trí hoạt động ngay ở Nam bộ. Từ ngày 4-10, mưa có thể gia tăng trên toàn khu vực.