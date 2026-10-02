TPHCM: Chú trọng an sinh xã hội, chăm lo dịp cuối năm cho người dân

Sáng nay, Tổ ĐBQH số 8, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI tiếp xúc cử tri, ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến hạ tầng giao thông, ngập nước, thủ tục hành chính, nhà ở xã hội và quy hoạch.