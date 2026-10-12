Chủ động rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Hoạt động giáo dục tăng cường miễn phí và hoạt động giáo dục theo nhu cầu lần đầu tiên được Bộ GD-ĐT phân định rạch ròi trong Thông tư 85, được xem là hành lang pháp lý vững chắc để đưa hoạt động giáo dục ngoài thời lượng giáo dục chính khóa trong từng nhà trường đi vào quỹ đạo thống nhất chung.

Trước những điểm mới của thông tư, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã chủ động rà soát, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó phân định rõ những yêu cầu của nội dung giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu, từ đó thông tin đến đội ngũ, phụ huynh và học sinh. Đảm bảo đi vào triển khai từ ngày 15-11 tới đây.

Cô Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé, phường Bình Lợi Trung đánh giá, những quy định trong Thông tư 85 là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp nhà trường thuận lợi trong tổ chức hoạt động giáo dục, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi thực hiện là nhà trường phải thực sự làm rõ cho phụ huynh, học sinh hiểu đâu là nội dung giáo dục tăng cường và đâu là nội dung giáo dục tự chọn, tránh chồng chéo 2 nội dung này.

Theo cô Ân, thông tư quy định rõ 4 nhóm nội dung hoạt động giáo dục tăng cường, đảm bảo 100% học sinh đều phải được tiếp cận, không thu tiền của học sinh, bao gồm: Giáo dục toàn diện đạo đức, nhân cách, lý tưởng, trách nhiệmxã hội, lịch sử, văn hóa, thể chất, thẩm mỹ; giáo dục pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích, ứng phó với thiên tai; phòng, tránh xâm hại trẻ em; Khoa học, công nghệ và năng lực số, trí tuệ nhân tạo; Thực hành trải nghiệm giáo dục STEM; Ngoại ngữ, hướng nghiệp và kỹ năng.

“Trong kế hoạch triển khai, nhà trường xác định cụ thể từng nội dung với những cách thức thực hiện, để bổ trợ các yêu cầu đặt ra trong chương trình giáo dục chính khóa. Đảm bảo 100% học sinh các khối lớp đều được tiếp cận. Ví dụ về nội dung thực hành trải nghiệm giáo dục STEM, nhà trường sẽ tổ chức các ngày hội STEM tại trường, tổ chức cho học sinh tham quan khu công nghệ cao…; về giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo thì nhà trường thực hiện giảng dạy 12 tiết giáo dục AI cơ bản cho học sinh…”, cô Ân dẫn chứng.

Riêng với các yêu cầu về hoạt động giáo dục theo nhu cầu, cô Ân cho biết, nhà trường sẽ làm việc với các đối tác để xây dựng lại thời khóa biểu, đảm bảo rằng các tiết học theo nhu cầu đều phải xếp ngoài thời khóa biểu chính khóa, tuân thủ nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện của học sinh. “Với những học sinh không tham gia các hoạt động giáo dục theo nhu cầu, các em có thể tham gia thêm các hoạt động giáo dục tăng cường thông qua hình thức các câu lạc bộ, hoàn toàn miễn phí”, cô Ân nhấn mạnh.

Tương tự, cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận cho biết, hiện tại nhà trường đang rà soát lại các hoạt động giáo dục theo nhu cầu trong chương trình nhà trường, nghiên cứu các điểm mới về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu được nêu rõ trong Thông tư 85. “Trước mắt, với hoạt động giáo dục AI về nội dung giáo dục cơ bản, nhà trường sẽ phân công cho giáo viên bộ môn Tin học thực hiện và sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả theo quy định, đảm bảo 100% học sinh toàn trường đều được tiếp cận”, cô Châu thông tin.

Nhấn mạnh tại Hội nghị góp ý Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2026-2027, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng và tổ chức các nội dung giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu phải quan tâm bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội giáo dục. Không để điều kiện kinh tế, khả năng tham gia các hoạt động có thu phí hoặc sự khác biệt về điều kiện giữa các cơ sở, điểm trường làm hạn chế cơ hội học tập, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Đối với các nội dung giáo dục tổ chức theo nhu cầu, ông đề nghị nhà trường xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, thời lượng, hình thức tổ chức và kết quả mong đợi; có hình thức theo dõi, ghi nhận sự tiến bộ và đánh giá hiệu quả phù hợp với tính chất của từng nội dung. Trường hợp học sinh không tiếp tục tham gia, cần tìm hiểu nguyên nhân, rà soát chất lượng và sự phù hợp của chương trình để kịp thời điều chỉnh; đồng thời bảo đảm quyền lợi và hoạt động giáo dục của học sinh. Không lấy số lượng học sinh đăng ký hoặc duy trì tham gia làm tiêu chí duy nhất để đánh giá chất lượng chương trình.

Gỡ khó cho trường Triển khai nhiệm vụ năm học 2026- 2027, Trường THPT Lê Thánh Tôn, phường Tân Hưng cho biết, nhà trường cơ bản triển khai đầy đủ các nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Bộ và Sở GD-ĐT, tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện Chương trình GDPT 2018, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ và bảo đảm an toàn trường học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhà trường còn một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: việc thực hiện các nhiệm vụ mới như chuyển đổi số, ứng dụng AI, giáo dục STEM, ngoại ngữ… đòi hỏi giáo viên được tập huấn thực chất, có thời gian và kinh phí để triển khai hiệu quả. Chính vì thế, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh rằng thông tư 85 gỡ khó nhiều cho nhà trường trong triển khai các nhiệm vụ trên, tạo thêm hành lang pháp lý để nhà trường có nguồn lực xây dựng thêm nhiều hoạt động giáo dục bổ trợ, tăng cường, đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

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YẾN HOA